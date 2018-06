PCP espera abertura do PS para taxar lucros e financiar Segurança Social

A iniciativa traduz-se numa taxa extra sobre o Valor Acrescentado Líquido das empresas.

O PCP espera um PS cumpridor do estabelecido na posição conjunta de 2015, sobre financiamento da Segurança Social, no debate de quinta-feira do seu projeto de lei para introdução de uma taxa sobre o lucro excedente das empresas.

A deputada comunista Diana Ferreira sublinhou, em declarações à Lusa, que o "reforço e diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social" consta do texto comum que ajudou a viabilizar o atual Governo socialista, embora esta questão esteja no rol daquelas em que há "uma convergência quanto ao enunciado dos objetivos a alcançar", não se tendo "verificado acordo quanto às condições para a sua concretização".

A iniciativa do PCP traduz-se numa taxa extra destinada ao sistema da Segurança Social de 10,5% sobre o Valor Acrescentado Líquido (VAL) das empresas, mas descontando já as restantes contribuições, por exemplo de 23,75% por salário de cada trabalhador. Ou seja, cada patrão só pagaria a eventual diferença entre as contribuições normais e a referida taxa sobre os lucros, já após pagamento de impostos e despesas de investimento, entre outras.