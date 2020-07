PCP está a avaliar fim de debates quinzenais na Assembleia da República

O PCP está a avaliar o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento, proposto pelo PS e PSD. “O partido está a estudar essa hipótese, mas ainda não tomou uma posição”, afirmou ao CM o gabinete de imprensa dos comunistas depois de o líder da bancada do Bloco, Pedro Filipe Soares, ter criticado, durante o plenário desta terça-feira, a “ajudinha do PCP e do PEV” ao PS e PSD no dossiê.









Para o bloquista, a redução dos debates quinzenais “diminui o confronto das ideias a uma espécie de democracia amestrada, porque, aparentemente, o confronto de ideias é negativo para o País”. Em resposta, o deputado do PCP, António Filipe, considerou “insólita” a intervenção de Pedro Filipe Soares, alegando que a questão não tinha “rigorosamente nada a ver” com o ponto em discussão.

Do lado do PEV, o tradicional parceiro de coligação do PCP em atos eleitorais, a posição é mais clara. O líder da bancada de ‘Os Verdes’, José Luís Ferreira, vê com bons olhos as iniciativas do PS e PSD. “Não creio que o Parlamento perca o poder de fiscalização com a redução dos debates quinzenais”, afirmou o deputado do PEV. “E até poderemos ganhar com a possibilidade de debates setoriais com ministros”, acrescentou.



Proposta do PSD



O PSD propõe a redução dos debates com o primeiro-ministro para quatro por sessão legislativa (nos meses de setembro, janeiro, março e maio).





Proposta do PS



O PS seguiu o PSD e apresentou uma iniciativa que propõe debates com o primeiro-ministro apenas de dois em dois meses.





Grupo de trabalho



O Parlamento retoma o debate das propostas na terça e na quinta-feira da próxima semana, no grupo de trabalho criado para o efeito. PS e PSD querem fechar o dossiê ainda este mês.