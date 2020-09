PCP está preocupado e quer mais auxiliares e professores nas escolas

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou-se esta terça-feira preocupado com a abertura das aulas e com a falta de auxiliares, assistentes técnicos e de professores para responder aos problemas colocados pela pandemia de covid-19 no país.

Jerónimo de Sousa e o PCP visitaram hoje de manhã a Escola António Arroio, em Lisboa, para ver como estava a ser preparado regresso às aulas e deu um sinal de preocupação.

Confirma-se, afirmou, "a falta de muitos auxiliares, assistentes técnicos, a par dos professores", o que coloca "um problema sério para o funcionamento das escolas".

E deu o exemplo da escola António Arroio, que atualmente, para "mil e quanto alunos", tem "24 auxiliares e precisa de mais dez".

Para o líder do PCP, os "jovens precisam do ensino presencial" e é preciso que possam voltar às escolas "com todas as medidas sanitárias necessárias, com reforço de auxiliares, assistentes técnicos e professores".

O ano letivo começa entre os próximos dias 14 e 17 e as aulas voltam a ser presenciais, depois de no passado ano letivo as escolas terem encerrado em meados de março devido à pandemia de covid-19.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.843 mortos associados à covid-19 em 60.507 casos confirmados de infeção.