PCP exige aumento do salário mínimo para 800 euros já em julho

O PCP exigiu esta terça-feira o aumento extraordinário do salário mínimo para 800 euros já em julho e de todas as pensões no mínimo em 20 euros para contrariar o "empobrecimento acelerado" da população face ao crescimento da inflação.

"São precisas medidas urgentes para interromper o empobrecimento acelerado de parte da população, o agravamento da exploração e a especulação. Impõe-se um aumento geral dos salários -- dos setores privado e público -- incluindo um aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 800 euros em julho", exigiu o partido em comunicado.

O PCP sustentou que os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que apontam para o crescimento da taxa de variação homóloga de inflação para 8% em maio, o valor mais elevado desde fevereiro de 1993, demonstram que o Governo tem de avançar com "medidas urgentes" que assegurem "a recuperação e valorização do poder de compra" dos portugueses.