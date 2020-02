PCP 'finta' PSD na descida do IVA da luz

O primeiro sinal foi dado em Bruxelas pelo primeiro-ministro, que garantiu não ter posto "a questão nesses termos": a abertura de uma crise política com a descida do IVA da energia de 23% para 6%. Isto depois de o PSD ter alterado a sua proposta para que entrasse em vigor a 1 de outubro e reduzindo a compensação financeira a aprovar de 22 milhões para 8,5 milhões. A viabilização passou a ter hipóteses escassas.O BE foi o primeiro a anunciar apoio à medida do PSD. Ao início da noite, o PCP disse só votar a favor da descida do IVA, mas abstendo-se na alínea referente às contrapartidas. Uma posição que levou os sociais-democratas a equacionarem retirar a proposta de votação, já que se arriscavam a ter aval nos dois primeiros pontos – descida e data – mas sem compensação orçamental. O CDS veio depois anunciar a abstenção.Com essa posição, PS e PAN juntos garantiam 112 deputados. Se o Chega e a Iniciativa Liberal votassem ao lado de PSD, PCP e BE nos primeiros pontos da iniciativa do PSD não iriam além dos 110 votos. À hora de fecho da edição, o PSD tinha decidido trocar a ordem da proposta, votando primeiro as contrapartidas.Dessa forma, a abstenção do PCP e do CDS faria cair por terra a medida. Como último recurso, o PSD poderia avocar a votação a plenário: aí, como os deputados do PEV seguiriam o PCP, Joacine Katar Moreira seria elemento de desempate.O Parlamento aprovou uma proposta do PCP que garante creches gratuitas para o 1º escalão de rendimentos e para o 2º escalão a partir do segundo filho. A medida vai abranger 56 mil crianças, segundo o PCP.O Governo estima em 800 milhões o impacto anual da descida do IVA da eletricidade. O PSD refez as contas e antecipa um impacto de menos de metade: 376 milhões anuais.Os sociais-democratas partem de um universo de 5,6 milhões de famílias e de um consumo médio de 22 450 kwh/ano. Com o IVA nos 23%, a receita arrecadada cifra-se, segundo o PSD, em 508 milhões, descendo para 376 milhões a 6%. Seriam 31 milhões/mês.Os créditos ao consumo vão ver o imposto de selo agravar-se em 50%. Contudo, uma proposta do PSD esta quarta-feira aprovada permite que essa subida se reflita apenas nos novos financiamentos e não nos já existentes.As micro e pequenas empresas que tenham valores a entregar aos cofres do Estado vão passar a ter direito a um acerto de contas imediato, pagando o remanescente, segundo uma proposta do PCP esta quarta-feira viabilizada pelo PSD.A proposta do Chega para financiamento dos media acabou chumbada por PS, PSD, PCP e Iniciativa Liberal.A proposta do CDS para que casais em união de facto possam pagar o IMI a prestações foi aprovada.Foi aprovada a isenção do pagamento de emolumentos no registo civil (200 €) para mudar de sexo, proposta do BE.O Parlamento rejeitou a proposta do BE para taxar plataformas de streaming.