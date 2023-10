PCP insiste que rendas só podem subir 0,43%

O PCP vai voltar a propor um travão às rendas no próximo ano de 0,43%. Para já o Governo mantém o tabu se vai criar algum novo mecanismo de ajuda para os inquilinos e evitar um aumento possível superior a 6%.



"É inaceitável que relativamente a esta matéria que não haja uma intervenção concreta do Governo", disse esta quarta-feira na Assembleia da República a deputada Paula Santos. A parlamentar comunista diz que o Governo "não está a tomar as medidas necessárias" e que é preciso uma "intervenção no arrendamento que garanta estabilidade e os direitos dos inquilinos, que permita reduzir os valores de rendas" já que os valores atuais são "proibitivos".