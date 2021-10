PCP insta Governo a procurar respostas "possíveis" em vez de "dramatizações políticas"

O secretário-geral comunista defendeu esta terça-feira que o que se exige em matéria de Orçamento do Estado são "respostas para os problemas e não dramatizações políticas", sustentando que essas respostas "não só são necessárias como são possíveis".

"São exigidas respostas para os problemas e não dramatizações políticas", disse Jerónimo de Sousa, enquanto discursava durante uma sessão intitulada "Envelhecer com direitos. Surto epidémico. As respostas necessárias", no Centro de Trabalho Vitória, em Lisboa.

O dirigente comunista sustentou que as propostas que o partido colocou em cima da mesa durante as negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) "não só são necessárias como são possíveis".