PCP Madeira quer eleições antecipadas e diz que exoneração de Albuquerque "já vem tarde"

O PCP/Madeira defende realização de eleições antecipadas na região autónoma, na sequência da crise desencadeada pela investigação de suspeitas de corrupção, e considera que a exoneração do presidente do executivo, esta segunda-feira formalmente aceite pelo representante da República, "já vem tarde".

"O que está em causa são manobras para perpetuar na região esta política ao serviço dos grupos económicos", disse o deputado único do partido na Assembleia Legislativa, Ricardo Lume, salientando que as últimas operações da Polícia Judiciária "já demonstraram que há um conjunto de promiscuidade entre o setor público e o setor privado, uma submissão do setor público ao setor privado que tem de ser investigada".

O deputado comunista falava após a reunião da conferência de representantes dos partidos do parlamento regional, que hoje decidiu, por unanimidade, não debater o Orçamento para este ano, nem as moções de censura ao Governo Regional (PSD/CDS-PP) apresentadas por PS e Chega.