PCP não vai à tomada de posse do Governo porque essa tem sido a regra

O PCP não vai estar presente na tomada de posse do novo Governo, adiantaram esta sexta-feira os comunistas em comunicado, sublinhando que essa tem sido a regra e que 2015 foi uma exceção para marcar uma posição contra Cavaco Silva."Foi prática de décadas do PCP não participar na tomada de posse de governos. Em 2015, a presença do PCP, mais do que a sinalização da tomada de posse do governo, foi a marcação de uma posição política face à obstinação do então Presidente da República, Cavaco Silva, de tudo fazer para manter em funções o governo PSD/CDS, contra a vontade do povo português", escreveram os comunistas numa curta nota enviada à comunicação social.O PCP justifica a nota com as questões enviadas por vários órgãos de comunicação social sobre a "não presença do PCP na tomada de posse do XXII Governo Constitucional".O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse no sábado ao XXII Governo Constitucional, chefiado pelo socialista António Costa, e composto por mais 19 ministros, e 50 secretários de Estado.Após a cerimónia de tomada de posse, que decorrerá no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros.Nos primeiros conselhos de ministros após a posse dos governos, a agenda inclui a preparação da apresentação do Programa do Governo na Assembleia da República e a lei orgânica do novo executivo.Na sequência da vitória eleitoral do PS nas legislativas de 06 de outubro, António Costa foi dois dias depois indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República.No passado dia 15, António Costa apresentou ao chefe de Estado a lista dos 19 ministros e três secretários de Estado sob sua dependência direta que irão integrar o XXII Governo Constitucional.Na segunda-feira, o primeiro-ministro recebeu o assentimento de Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos restantes 47 secretários de Estado que farão parte da sua equipa.