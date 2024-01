PCP propõe salário mínimo de 1.000 euros em maio e aumento das pensões em 70 euros

O secretário-geral do PCP propôs este sábado subir o salário mínimo nacional para os 1.000 euros em maio e aumentar em pelo menos 70 euros todas as pensões, comprometendo-se a apresentar o programa eleitoral em 25 de janeiro.

"Quando se assinalam 50 anos de Abril, e no próximo mês de maio se assinalarão os 50 anos da criação do salário mínimo nacional, a melhor forma de honrar e cumprir Abril é garantir que já em maio nenhum trabalhador em Portugal ganhe menos de mil euros de salário por mês", declarou Paulo Raimundo no Encontro Nacional do PCP sobre eleições, em Lisboa, provocando um longo aplauso da plateia, que gritou "é justo e necessário o aumento do salário".

Numa alusão à proposta do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, o líder comunista defendeu que "a urgência" de aumentar o salário mínimo nacional para os 1.000 euros "coloca-se agora e não em 2028".