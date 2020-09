PCP quer alargar prazo para regularizar cofres

O PCP apresenta esta quarta-feira no Parlamento um projeto-lei para alterar a Lei das Armas e dar mais tempo aos caçadores para regularizarem a compra obrigatória de cofres para guarda das armas de fogo. O prazo para fazer prova da existência do cofre termina também hoje, mas a direção nacional da PSP já fez saber, em comunicado, que aceita o comprovativo da encomenda ou uma "declaração, emitida pelo comerciante, que certifique a impossibilidade de entrega imediata do cofre".O projeto de lei do PCP, a ser aprovado, alarga até 31 de julho de 2021 o prazo para que os caçadores regularizem a situação e dá um efeito retroativo a 23 de setembro de 2020, de forma a evitar que haja coimas, já que o processo legal até à entrada em vigor poderá ainda demorar várias semanas. "A data de 31 de julho foi uma data que nos pareceu razoável", diz aoo deputado comunista António Filipe, frisando que se nada for alterado há o risco de os caçadores "serem penalizados com coimas elevadas". "Se não houver uma prorrogação do prazo para comunicar a posse de cofre, para além de se sujeitarem os detentores de armas a coimas, vão ser criados enormes problemas", lê-se no projeto de lei a que oteve acesso.O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, disse esta terça-feira em Palmela que "é da inteira justiça" a criação do subsídio de insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores da higiene e recolha de resíduos, função cujos riscos subiram com a Covid-19. "Lidar com esta situação de limpeza, higiene, com todas as exigências que isto coloca e o risco que se coloca, eu acho que é da inteira justiça que se concretize esse objetivo."