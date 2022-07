PCP quer menos alunos por turma nas escolas públicas e fim dos exames do 9.º ano

O PCP propôs esta terça-feira reduzir os alunos por turma, eliminar os exames do 9.º ano e contratar o número adequado de psicólogos para os estabelecimentos de ensino, acusando o Governo socialista de não resolver os problemas estruturais da escola pública.

Em declarações à agência Lusa, a deputada do PCP Diana Ferreira detalhou as quatro iniciativas legislativas -- três projetos de lei e um projeto de resolução -- a que o partido deu entrada esta terça-feira no parlamento com as "respostas que são necessárias dar face aos problemas que a escola pública enfrenta atualmente e considerando a aproximação do próximo ano letivo".

"Preocupa-nos profundamente que o Governo continue a não querer resolver os problemas que se sentem de forma estrutural na escola pública", criticou, apontando "falta de vontade política" ao executivo de maioria absoluta de António Costa para dar respostas a estes problemas.