O grupo parlamentar do PCP questionou esta quarta-feira a ministra da Saúde sobre as razões do aumento da mortalidade materna e as medidas que o Governo propõe para contrariar esta tendência.

De acordo com uma pergunta endereçada a Marta Temido, através do parlamento, a bancada comunista pretende saber "que razões podem justificar a preocupante tendência de crescimento da mortalidade materna" no país.

"Que medidas vai o Governo tomar para que se inverta esta tendência crescente?", interpela o partido.