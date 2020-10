As 24 câmaras comunistas e os eleitos locais do BE do município do Porto e do distrito de Bragança votaram em branco nas eleições indiretas dos presidentes e de um dos ‘vice’ das cinco CCDR para contestar a “farsa democrática” do processo. O sufrágio, que pela primeira vez chamou municípios e freguesias às urnas, decorreu esta terça-feira entre as 16h e as 20h00 em todo o País.