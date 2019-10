PCP rejeita casamento com socialistas e Bloco lembra que PS perdeu eleições

A esquerda fez esta segunda-feira claros avisos ao PS quanto ao pós-legislativas. O PCP rejeitou a ideia de que haja um casamento ou união de facto entre socialistas e comunistas e o Bloco até lembrou que Costa perdeu eleições em 2015.

Diferenças em áreas como a Saúde e a Educação, mas sobretudo o Código do Trabalho, têm afastado PCP e PS, que nos últimos quatro anos ‘caminharam’ lado a lado mas que agora medem forças para nova geringonça. "Nunca houve um casamento, nem tão-pouco união de facto. Houve uma grande disponibilidade para não perder nenhuma oportunidade para manter os avanços que se alcançaram até agora", disse Jerónimo de Sousa em Nelas.





O líder comunista deixou ainda claro que, até ao momento, não houve contactos com António Costa para um qualquer acordo, semelhante ao de 2015. O secretário-geral do PS, em entrevista à RTP, realçou a falta de diálogo. "BE e PCP não se comprometeram [até agora] em assegurar condições de governabilidade." Certo é que a cinco dias das eleições, o PCP está na estrada a tentar uma eleição inédita: Miguel Tiago, cabeça de lista por Viseu, que nunca elegeu um comunista. Em Nelas, Jerónimo andou de comboio – dois minutos entre a estação de Canas-Felgueira e o apeadeiro da Lapa do Lobo – e ouviu as críticas dos populares.

Já Catarina Martins relembrou, na feira semanal de Espinho, que António Costa só formou governo, em 2015, graças à geringonça. "No PS parece que estão zangados com os últimos quatro anos. Na verdade, governaram mesmo sem terem ganho eleições, quem não gostou é porque quer recuar", afirmou a bloquista. Os pedidos de maioria absoluta e estável pelos socialistas são catalogados de ‘fruta da época’. "Não ganharam as eleições, mas conseguimos uma solução que foi estável porque protegeu salários, pensões e os direitos das pessoas." Sobre Tancos, o BE garante que não inviabilizará a reunião da comissão permanente.