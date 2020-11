O Partido Comunista Português vai abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2021.O anúncio foi feito esta tarde por João Oliveira, o líder da bancada parlamentar comunista, numa conferência de imprensa na Assembleia da República.João Oliveira destacou oito propostas comunistas que o Governo acolheu no documento final do OE2021, mas lembra também as "muitas que foram rejeitadas", mas que continuam a ser essenciais. O PCP aponta o dedo ao PS para acolher essas propostas.