O Partido Comunista Português divulgou, esta quinta-feira, um vídeo com as medidas que está a tomar para "garantir a segurança sanitária para a Festa do Avante! 2020".A publicação indica que o PCP irá mesmo avante com o evento, que esteve em causa devido à pandemia do novo coronavírus e que foi alvo de várias polémicas.Entre as medidas divulgadas está o alargamento do espaço das esplanadas e a higienização permanente das mesmas, bem como o aumento de pontos para higienização das mãos.