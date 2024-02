Pedro Calado diz que juiz fez trabalho exemplar e "não tem intenções de exercer cargos públicos"

Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, regressou este sábado à Madeira e diz que a forma como regressa "é bem diferente" do que quando foi embora.Acrescenta que se vai concentrar nas atividades da vida privada e que não tem "intenções de exercer cargos públicos".Esclarece que "entende o trabalho do Ministério Público e que "cada uma das partes fez o seu trabalho", dizendo ainda que "o tempo da justiça foi o tempo necessário"."Queremos colaborar sempre em todas as questões que tiverem de ser levantadas", atira Pedro Calado, revelando-se agradecido a todos os agentes da PSP e agentes prisionais e ainda ao juiz de instrução que "fez um trabalho incansável".

"Estamos convictos e estamos certos de que não cometemos ilegalidades. (...) E isso tem sido demonstrado, isso tem sido afirmado. Nós vamos continuar a manifestar a nossa inocência. Nunca cometemos ilegalidades nos processos, não se misturam amizades com situações profissionais", disse Pedro Calado, em declarações a vários órgãos de comunicação social, no Aeroporto Internacional da Madeira -- Cristiano Ronaldo, após o avião onde viajava, proveniente de Lisboa, ter aterrado.

O antigo autarca salientou que no período em que esteve detido houve "o tempo da recolha de provas, houve o tempo de apresentação, houve o tempo de análise", considerando que o juiz de instrução fez um "trabalho exemplar", pois "teve tempo de analisar tudo aquilo que estava no processo"

O ex-autarca do Funchal esteve detido 21 dias no âmbito da operação da corrupção da Madeira, tendo sido libertado na quarta-feira com termo de identidade e residência.