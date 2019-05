Pedro Marques de metro a reboque da descida de preços

Ao nono dia de campanha, o PS agitou uma das bandeiras eleitorais do partido.O candidato socialista Pedro Marques viajou de metro para promover a redução do preço dos passes sociais. Depois de apelar ao voto, ouviu avisos da população: "É para fazer alguma coisa por nós [em Estrasburgo]."Em plena hora de ponta, pelas 8h50, a comitiva socialista ‘invadiu’ a estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa, só de si já cheia num dia normal, e rumou a Moscavide, Loures.Aí, o candidato aproveitou para distribuir panfletos e apelar ao voto. Se uns ignoraram o aparato, outros deixaram recados ao socialista. "É para fazer alguma coisa por nós! Porque se não for para isso não vale a pena ir para lá", disse uma moradora. Um outro eleitor atirou: "Ponha-se a pau com os outros [candidatos]..."Quanto ao PSD, terminou o dia no distrito de Aveiro, onde visitou uma empresa de transformação de pescado.Durante a manhã, Paulo Rangel esteve no distrito de Leiria, onde visitou a área ardida em 2017 do Pinhal de Leiria. Aí foi confrontado com uma sondagem que colocava os sociais-democratas a dez pontos do PS: "Sempre me dei bem com más sondagens."O almoço foi em Ansião, onde esteve a ex-ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite. "Fiquei espantada quando o primeiro-ministro deste país, há uns dias, disse que não era capaz de analisar, nem de saber exatamente, o que é que faziam lá os deputados do Parlamento Europeu", destacou a ex-governante, frisando que "ele tem frequentemente frases infelizes".Já Rangel criticou o Governo "que tem trazido a desagregação de serviços públicos, com o SNS, rede de transportes e vias rodoviárias e ferrovia como política de engano, de ilusionismo…" "Está na hora de o PS ser derrotado", afirmou.O cabeça de lista do CDS às Europeias, Nuno Melo, sentiu-se esmagado com as queixas de uma reformada de quase 80 anos, durante o dia de campanha de ontem na feira de Viseu."Esta senhora esmaga-me", confessou o eurodeputado, que não conseguia interromper os ataques ao Governo, a começar pela reforma de 298,68 euros."Um país de ladrões", dizia a senhora, que criticava "os milhões" do Estado para os bancos, e depois serem os contribuintes "a pagar".A primeira candidata do Bloco, Marisa Matias, ajudou ontem a descascar as favas de dona Madalena, no mercado municipal de Torres Novas.Depois de ouvir o "desânimo das pessoas em relação à União Europeia", fez um apelo contra a abstenção: "Têm de votar, têm de se mobilizar."O cabeça de lista da CDU desafiou os concorrentes, "que andam de helicóptero e de barco" a pronunciarem-se sobre as pescas e o que pretendem fazer em Bruxelas, numa visita ao porto de Peniche."Alguns têm pouco a dizer e até têm mais para esconder. Não é o nosso caso. Como não temos nada para esconder, temos feito um esforço por dar a conhecer o que fizemos", disse João Ferreira após conversar com pescadores.