Pedro Nuno Santos afirma que Portugal "tem avançado muito na saúde dos portugueses nas últimas décadas"

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, deu algumas declarações este sábado ao fim de uma reunião com especialistas da saúde e admitiu que o partido "conseguiu atingir um todo, quando comparados aos países da OCDE" e acrescenta que Portugal tem "avançado muito na saúde dos portugueses nas últimas décadas"."O PS não desiste do SNS. Quer continuar a investir para que todos os portugueses sejam tratados com qualidade independentemente de estatutos financeiros", referiu.O secretário-geral lembrou que há trabalho para fazer "em termos de investimento" e que é preciso "otimizar os recursos do estado". Contudo, disse que o PS "não rejeita uma cooperação com o setor privado, mas que deve haver uma estratégia clara entre o setor público e o setor privado", pois "não se faz saúde sem as pessoas que todos os dias se dedicam em Portugal".O SNS tem problemas aos quais o líder do partido socialista quer dar resposta, mas que, para isso "é preciso conseguir com as organizações acordos para trabalhar as carreiras dos médicos e enfermeiros", só assim com uma comunidade reconhecida vão "conseguir bons cuidados de saúde para a população", acredita o socialista."Queremos apostar em reformas de gestão, investimento e na valorização das carreiras, há muito para fazer que ainda não foi feito", acrescentou.Diz ainda, que existe "muitos serviços aos quais o PS tem que dar resposta, mas o Serviço Nacional de Saúde é o mais importante".