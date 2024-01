Pedro Nuno Santos assume estar preocupado com dificuldades na comunicação social

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, assumiu esta sexta-feira estar "profundamente preocupado" com a dificuldade generalizada que se verifica na comunicação social, setor "essencial para o funcionamento saudável" da democracia.

"Este caso [situação que se vive no Global Media Group (GMG) detentora de títulos como o JN, O Jogo ou TSF] é um caso que nos preocupa profundamente, não só este como a dificuldade generalizada que existe na comunicação social. A comunicação social é essencial para o funcionamento saudável da nossa democracia e do nosso estado de direito", afirmou o dirigente socialista no final de uma visita ao CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos, no distrito do Porto.

Questionado pelos jornalistas sobre a forma de apoiar o setor, Pedro Nuno Santos entendeu que "haverá tempo" para abordar essa questão que pretende que seja discutida com os órgãos de comunicação social e com os seus profissionais.

O objetivo passa por encontrar a melhor forma do Estado, sem interferir, poder ser "uma parte muito importante em garantir a saúde da comunicação social", explicou.

Assumindo que este é um tema importante, Pedro Nuno Santos garantiu que o mesmo será abordado no seu programa eleitoral.

A 6 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva do grupo Global Media anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

Na quinta-feira, os plenários dos trabalhadores do Jornal de Notícias (JN) e do desportivo O Jogo resolveram ativar a suspensão de contratos de trabalho por falta de pagamento de salários, segundo dois comunicados divulgados.

No dia anterior, os sindicatos dos Jornalistas (SJ) e dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) apresentaram esta denúncia na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) devido à falta de pagamento dos salários no GMG.