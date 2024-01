Pedro Nuno Santos, ex-ministro e líder do PS, comprou um imóvel próximo de Montemor-o-Novo, no Alentejo, por 506 500 euros, em 2022, mas o Fisco avaliou-o, para efeitos de pagamento de IMI, em 47 870 euros. Sendo a taxa de IMI em Montemor-o-Novo de 0,3%, com este valor patrimonial tributário (VPT), Pedro Nuno paga um IMI de 143 euros por ano.









