Pedro Nuno Santos concorda "genericamente" com proposta do PSD sobre recuperação do tempo de serviço dos professores

Pedro Nuno Santos diz que "concorda genericamente com o espírito da proposta" do PSD na recuperação do tempo de serviço dos professores. O deputado e também candidato a Secretário-Geral do PS refere que votou contra a proposta pois está "sujeito à disciplina de voto" por ser uma questão orçamental.



Mas no entanto, o socialista diz que existe "um esforço inacabado, na resposta a questões de justiça e cumprimento dos compromissos do Estado perante os educadores e docentes, as suas respetivas carreiras e legítimas expetativas"