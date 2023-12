Pedro Nuno Santos diz que António Costa tem espaço de possibilidades aberto e terá o apoio do partido

O novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considerou este domingo que o seu antecessor, António Costa, "tem o seu espaço de possibilidades aberto e ao seu dispor" e assegurou que terá o partido ao seu lado.

"Espero que o país possa continuar a contar de alguma forma com o contributo de António Costa", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava aos jornalistas na sede nacional do PS, em Lisboa, onde este domingo teve um encontro de cerca de uma hora e meia com António Costa.

Interrogado se o futuro político do ainda primeiro-ministro poderá passar por um cargo europeu, o recém-eleito secretário-geral do PS respondeu: "Não faz obviamente, como devem imaginar, sentido nós estarmos a falar em púbico daquilo que pode ou não António Costa fazer no futuro".

"António Costa tem o seu espaço de possibilidades aberto e ao seu dispor, com a certeza de que terá o PS ao seu lado - isso eu também já o disse várias vezes. Espero que o país possa continuar a contar de alguma forma com o contributo de António Costa", acrescentou.

Antes, Pedro Nuno Santos voltou a expressar reconhecimento e gratidão para com o trabalho de António Costa: "Foi um primeiro-ministro muito importante para o país, é ainda. Os resultados da governação são muito importantes, nós temos muito orgulho nesses resultados".

"E queremos agora continuar, não só concluir muitos dos projetos iniciados pelo atual Governo, mas darmos início a uma nova fase, um novo ciclo, como dizia António Costa, com um novo impulso, com uma nova energia", declarou.

Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos, em eleições diretas realizadas entre sexta-feira e sábado, que disputou com José Luís Carneiro, que ficou em segundo lugar, com 36%, e Daniel Adrião, que teve 1% dos votos.