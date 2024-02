u Num almoço em Bruxelas entre o atual líder e o ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos garantiu esta quarta-feira que António Costa “será aquilo que desejar e terá o apoio do PS”, seja na presidência do Conselho Europeu ou noutro cargo qualquer.



Foi precisamente em Bruxelas, onde Costa participou numa homenagem a Jacques Delors, o palco para o reencontro entre os dois socialistas, com Pedro Nuno a sublinhar a proximidade com o ainda primeiro-ministro: “Somos camaradas e continuaremos a trabalhar em conjunto.









