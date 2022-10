Pedro Nuno Santos diz que dúvidas sobre incompatibilidades no caso que envolve empresa do pai ficaram "sanadas" em 2019

Após a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre a TAP seguiu-se a audição do mesmo ministro sobre o caso de incompatibilidade que o envolve.O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta quarta-feira que as dúvidas sobre incompatibilidades, por ter participação em empresa detida pelo pai, ficaram "sanadas" em 2019, razão pela qual não cedeu os 0,5% na Tecmacal.

"Para mim, - e quando olhamos para as notícias, para toda a gente - [o assunto] ficou sanado em 2019 e essa é razão pela qual não foi cedida a percentagem de 0,5%", afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está a ser ouvido na Assembleia da República, por requerimento do PS, para esclarecimentos sobre a celebração de contratos públicos por uma empresa do pai do ministro, onde tem uma participação "simbólica".

Em causa está uma notícia dos orgãos de comunicação nacionais, que avançava que uma empresa detida pelo ministro Pedro Nuno Santos, e pelo seu pai terá beneficiado de um contrato público por ajuste direto.

O ministro referia-se a um parecer da Procuradoria-Geral da República, de 2019, solicitado por dúvidas sobre incompatibilidades no caso de Pedro Nuno Santos que, disse, o deixou "descansado".

Pedro Nuno Santos acrescentou que "toda a gente estava convencida de que aquele parecer se aplicava" ao seu caso.

"Depois de 2019 tomei posse como ministro mais duas vezes e ninguém veio dizer que aquele parecer não se aplicava à minha situação", afirmou.



"Eu não tenho sequer a capacidade e o poder de impedir que a empresa [do meu pai] não possa fazer contratos com o estado.", acabou por concluir.