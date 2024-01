Pedro Nuno Santos diz que não faria sentido trocar Aveiro por Lisboa nas legislativas

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse esta segunda-feira que não faria sentido abandonar o distrito de Aveiro, de onde é natural, para ser candidato por Lisboa nas eleições legislativas.

"Esta é a minha terra fui sempre candidato por este círculo não fazia sentido nenhum abandonar o meu circulo eleitoral, abandonar o distrito de Aveiro para ser candidato por Lisboa. Não posso falar de Portugal inteiro e de querer um país que respeite e apoie todo o território e depois não ser candidato pela minha terra", disse Pedro Nuno.

O secretário-geral dos socialistas falava à porta do Tribunal de Aveiro, após ter procedido à entrega das listas de candidatos a deputados do PS às eleições legislativas pelo círculo de Aveiro.

Questionado pelos jornalistas, Pedro Nuno recusou comentar a decisão do líder do PSD, Luís Montenegro, que foi cabeça de lista por Aveiro em 2015 e que nas próximas legislativas será o número um pela AD em Lisboa.

"Não decido as opções dos outros. Decido apenas a minha. Tenho muito orgulho de ser de São João da Madeira, de ser do distrito de Aveiro e por isso sou candidato por aqui. Não posso falar pelos outros", afirmou.

O secretário-geral dos socialistas não estabeleceu uma meta para o número de deputados que espera alcançar no distrito, adiantando apenas que a vitória é o objetivo do PS.

"Nós trabalhamos para ganhar as eleições em todo o lado. Esse é o grande objetivo do PS. Queremos ganhar no dia 10 de março e obviamente em Aveiro também. Não quero estar agora a apontar números de deputados, mas a vitória é o nosso objetivo".

Nas últimas eleições legislativas em 2022, o PS conseguiu eleger oito deputados no distrito de Aveiro, o PSD ficou com sete e o Chega com um.