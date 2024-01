Pedro Nuno Santos diz que "obviamente que sabia do negócio" da compra de ações dos CTT

O Secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, confirmou que sabia do negócio da compra de ações dos CTT pela Parpública e que concordava com as medidas tomadas."Em nenhum momento disse que não sabia do processo. Obviamente que sabia e obviamente concordo com aquilo que foi feito", afirmou, referindo também que não foi quem conduziu o processo.

Recorde-se que os CTT foram privatizados entre 2013 e 2014 pela governação PSD/CDS-PP em período de assistência financeira externa a Portugal.



O Jornal Económico noticiou na terça-feira que o anterior Governo, sem o divulgar, instruiu a Parpública a comprar ações dos CTT através de um despacho do então ministro das Finanças, João Leão.





Para Pedro Nuno Santos, a privatização foi "desastrosa" e a oposição devia pedir desculpas em vez de estar preocupada com 0,24% das ações. O socialista refere que a

De acordo com a mesma fonte, essa "compra teve lugar após exigências do Bloco de Esquerda para aprovar o Orçamento do Estado para 2021".venda de todos os ativos dos CTT provocou problemas "gravíssimos".

"A privatização foi desastrosa e lesou profundamente o interesse nacional. O PSD devia pedir desculpas pelo processo de privatização em vez de estar preocupado com 0,24% das ações", disse.