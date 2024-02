Pedro Nuno Santos diz que se sente "desobrigado" a viabilizar Governo minoritário da AD

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, disse sentir-se "desobrigado" de viabilizar um Governo minoritário liderado pela Aliança Democrática (AD), face à falta de reciprocidade."O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS garantiu e, por isso, sentimo-nos desobrigados. Na realidade, ninguém pode impor ou exigir ao Partido Socialista que faça aquilo que o PSD não está disponível para fazer", disse o socialista em declarações aos jornalistas.Recorde-se que há dois dias, durante o debate com Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos admitiu a possibilidade de viabilizar um Governo de maioria relativa da AD caso o PS perdesse as eleições.Quando questionado sobre a mesma hipótese, o social-democrata recusou vislumbrar esse cenário no "horizonte", garantindo estar focado em vencer as eleições.