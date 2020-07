Pedro Nuno Santos diz que vota em candidato presidencial do PCP ou BE se PS não apresentar

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse na quinta-feira à noite que se o PS não apresentar um candidato às eleições presidenciais de 2021 votará num candidato do PCP ou do BE.

"Eu nunca apoiarei um candidato da direita. Ou apoio um candidato da área do PS, ou, não havendo um candidato da área do PS, votarei num dos candidatos da esquerda, nomeadamente no candidato ou candidata do BE, ou no candidato ou candidata do PCP", afirmou Pedro Nuno Santos, em entrevista à RTP3, acrescentando que a interpretação que faz, enquanto socialista, é a de que o partido "deve ir a jogo em todas as eleições".

O ministro considerou que "deve haver sempre um candidato da área do PS", uma vez que "a importância que o PS tem, as presidenciais com a importância que têm na vida do país, justificariam que o PS tivesse um candidato".