Pedro Nuno Santos é o cabeça de lista do PS por Aveiro

O secretário-geral do PS confirmou, esta sexta-feira, que vai ser o cabeça de lista do partido pelo círculo de Aveiro nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março, distrito de onde é natural.

"Não há nenhuma razão para eu trocar o meu círculo eleitoral por Lisboa. Eu sou natural de São João da Madeira, fiz todo o meu percurso político no distrito de Aveiro e fui já cabeça de lista três vezes do distrito de Aveiro", disse Pedro Nuno Santos no final de uma visita ao CEiiA -- Centro de Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos, no distrito do Porto.

Dizendo ter "muito orgulho" na sua terra e no seu distrito, o socialista frisou que "por nada o trocaria por Lisboa".

O processo para a escolha dos candidatos do PS a deputados arranca já no sábado à tarde no Porto, o segundo maior círculo eleitoral do país, com uma reunião da Comissão Política da respetiva federação.

Para segunda-feira está agendada a reunião da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL). A aprovação das listas de candidatos por cada círculo eleitoral acontecerá na reunião da Comissão Política Nacional que se realiza na terça ou na quarta-feira.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar cerca de um terço do total de candidatos a deputados em cada um dos círculos eleitorais, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das estruturas federativas desta força política.

Questionado em Matosinhos pelos jornalistas sobre outros nomes que compõem a lista de candidatos, Pedro Nuno Santos frisou que "haverá tempo para conhecer as listas", não sendo ainda este o momento.

SVF/PMF // PC

Lusa/Fim