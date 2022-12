Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas demissionário, lançou uma farpa contra Fernando Medina, ministro das Finanças, quando explicou as razões da sua demissão do cargo por causa de a TAP ter pagado a Alexandra Reis uma indemnização de 500 mil euros.



No comunicado divulgado na madrugada de quarta-feira, o ministro demissionário mencionou que todo o processo da negociação dessa compensação foi acompanhado pelos serviços jurídicos da TAP, dos quais era então diretora a mulher de Medina.









