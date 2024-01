Pedro Nuno Santos quer que forças de segurança se sintam valorizadas e dignificadas

O secretário-geral socialista reúne-se esta segunda-feira com representantes dos sindicatos da PSP e das associações da GNR para tentar encontrar respostas para os seus problemas, afirmando que quer que as forças de segurança "se sintam valorizadas e dignificadas".

"Nós disponibilizamo-nos para reunir. Pedimos a reunião porque obviamente temos um grande respeito pelas forças de segurança e queremos que elas se sintam valorizadas e dignificadas", afirmou.

Em declarações aos jornalistas após ter procedido à entrega das listas de candidatos a deputados do PS às eleições legislativas no tribunal de Aveiro, Pedro Nuno Santos disse que quer perceber quais são as preocupações e motivos de descontentamento para tentar encontrar "as melhores soluções" para que se sintam bem em Portugal a defender o seu povo.

O secretário-geral do PS acrescentou que este é um caminho que "tem de ser aprofundado" com todos os funcionários públicos, para que os diferentes grupos profissionais no Estado se sintam valorizados.

"Ao longo de muitos anos fomos desvalorizando a administração pública. Os últimos governos do PS descongelaram as carreiras e procederam a aumentos, mas esse é um trabalho que tem que continuar para que os nossos trabalhadores do Estado que prestam um serviço à população muito importante em diversas áreas se sintam valorizados e dignificados e que tenhamos uma administração pública capaz de recrutar e reter quadros qualificados nas mais diferentes áreas", afirmou.

A reunião de Pedro Nuno Santos com a Plataforma que reúne sindicatos da PSP e as associações da GNR está prevista para as 17h00, na sede nacional do PS, em Lisboa.