Pedro Nuno Santos reúne-se com Pedro Sánchez em Madrid e quer "Portugal e Espanha a trabalhar juntos"

Pedro Nuno Santos esteve esta terça-feira reunido com Pedro Sánchez, líder do PSOE e presidente do Governo espanhol, em Madrid, em Espanha e afirmou que ambos têm uma "visão comum do mundo e da Europa", com uma "relação aprofundada" que espera que assim continue.O secretário-geral do PS afirma que quer "Portugal e Espanha a trabalhar juntos, pois são os países que mais cresceram na União Europeia em 2023 e isso é um motivo de orgulho"."Estamos no topo do crescimento económico. Estamos a crescer mais do que qualquer outro país", refere, acrescentando que isso se deve aos "portugueses e aos trabalhadores".Pedro Nuno Santos explica que é preciso um "governo que lide com as crises, um governo que queira progredir e contribuir para a liderança, segurança e estabilidade de Portugal".Sobre outros assuntos, refere que quer trazer para a frente do debate europeu o tema da água, pois essa "é uma preocupação dos dois países", mas que o tema de ferrovia também está em debate."Galiza e o norte da Europa têm uma relação muito estreita e por isso é importante a ligação Porto-Vigo, mas não substitui a ligação Lisboa-Madrid", refere.Já sobre o índice de corrupção em Portugal, o secretário-geral do partido socialista afirma que "aquilo que vamos testemunhando é que a justiça em Portugal está a fazer o seu trabalho, mas temos que ter confiança no estado de direito"."Os políticos não são todos iguais, há situações que têm que ser clarificadas, mas a justiça está a fazer o seu trabalho", atira. Diz, ainda, que a confiança dos cidadãos na política é "uma grande preocupação".Quanto à ascensão da extrema-direita nos países, Pedro Nuno Santos afirma que o principal adversário do partido é a Aliança Democrática, mas não ignora que há um partido "em franco crescimento"."Todos sabemos que o PSD não poderá governar sozinho, provavelmente teria que ser com uma aliança com o Chega e isso é uma grande preocupação"."A nossa perspetiva sobre mulheres, homens, sobre a vida é completamente contrária à do Chega. E sabemos que alguns portugueses estão zangados e podem sentir-se tentados a votar no Chega, mas temos que explicar ao povo que o Partido Socialista se apresenta com empatia e com candidatos que sentem a vida dos outros e os problemas dos outros", explica.O secretário-geral apela aos portugueses que "apesar de zangados, não se sintam tentados a votar num partido que não tem solução para os seus problemas e ainda pratica um discurso de ódio".