Pedro Nuno Santos vota nas diretas e garante: "O PS vai contar sempre comigo"

O candidato a secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, votou nas diretas do partido, esta sexta-feira, em São João da Madeira, de onde é natural."O PS vai contar sempre comigo, seja em que funções for", garantiu, quando confrontado pelos jornalistas se está disponível para fazer parte de um partido liderado pelo seu concorrente José Luís Carneiro.Pedro Nuno Santos mostrou-se confiante na vitória das eleições internas do partido, cujo resultado será conhecido este sábado, e nas eleições legislativas de 10 de março.Apesar de ter muito orgulho no legado de António Costa, uma "referência" para o partido, considera que é tempo de encerrar uma etapa e "fazer Portugal avançar"."Energia, novo impulso, vontade de fazer e resolver os problemas" é o mote da candidatura de Pedro Nuno Santos que referiu ter como objetivo que os "portugueses possam viver em melhores condições".O candidato a secretário-geral do PS referiu que existem muitos problemas que têm de ser resolvidos, entre os quais, os que dizem respeito aos serviços públicos, educação e habitação.Pedro Nuno Santos fez-se acompanhar pelos pais que, segundo o próprio, sabem que "é um político honesto".