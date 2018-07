Pedro Santana Lopes ainda não falou com ninguém sobre novo partido

Anúncio de que vai romper a relação com o PSD abriu a especulação sobre se Pedro Santana Lopes vai criar um novo partido.

17:40

Pedro Santana Lopes anunciou à Visão que a relação com o PSD "acabou mesmo", mas ainda é muito cedo para dizer que é desta que o ex-primeiro-ministro vai criar o seu próprio partido. Para já, Santana não fez ainda nenhum contacto nesse sentido. E não há, entre os santanistas contactados pela Sábado, nenhum social-democrata disponível para o seguir para fora do partido, segundo avança a Sábado "Só falei com ele para lhe dar os parabéns" é a resposta que mais se ouve quando se fala com os próximos de Santana Lopes para saber se já conversaram com ele sobre a hipótese de criar "uma nova organização partidária", como ficou no ar na entrevista dada há uma semana à Visão.Os parabéns, entenda-se, não são pelo fim da relação com o PSD. É que Pedro Santana Lopes fez 62 anos no dia 29 de Junho e os amigos não deixaram passar a data em branco. Conversas sobre novos partidos? Todos asseguram que isso não foi tema.Pedro Pinto assume que foi apanhado de surpresa pelo anúncio da saída de Santana Lopes do PPD-PSD e garante que "obviamente" não está de saída do partido onde é líder da distrital de Lisboa.