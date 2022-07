Pelo menos 16 republicanos investigados por fraude eleitoral a favor de Trump

O Ministério Público de Atlanta, nos EUA, anunciou que está a investigar 16 republicanos que em 2020 terão falsificado documentação eleitoral para alterar resultados das presidenciais no estado da Geórgia a favor do então Presidente, Donald Trump.

Em documentos apresentados ao tribunal, a acusação explicou que lançou uma investigação criminal contra estes 16 republicanos por terem assinado um certificado eleitoral não oficial com o objetivo de se fazerem passar por representantes legítimos da vontade popular e apoiar Trump (2017-2021) contra o verdadeiro vencedor das eleições naquele estado: o atual Presidente, Joe Biden.

No início de julho, um grande júri ligado a esta mesma investigação, sobre se Trump interferiu nas eleições gerais de 2020 na Geórgia, intimou o seu antigo advogado pessoal Rudy Giuliani, o senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, e outros aliados do antigo Presidente a testemunharem.