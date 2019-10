Pelouro da Economia e Inovação da Câmara de Lisboa assumido por Miguel Gaspar

O pelouro da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, até agora assumidos pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, passa a ser da responsabilidade do vereador Miguel Gaspar, foi hoje anunciado.



Fonte oficial da Câmara de Lisboa, liderada pelo PS, disse à agência Lusa que Miguel Gaspar (PS) passa a tutelar a pasta da Economia e Inovação, além das que já tem atualmente (Mobilidade e Segurança), enquanto Fernando Medina ficará "em princípio" com a área do Património.





Miguel Gaspar passa assim a ser responsável por áreas como o comércio e mercados municipais, a expansão do 'hub' criativo do Beato e a Web Summit, que eram responsabilidade do presidente da câmara desde fevereiro, altura em que o então vice-presidente do município Duarte Cordeiro abandonou o cargo para integrar o Governo.A fonte da Câmara de Lisboa explicou ainda à Lusa que, com a entrada em funções do novo vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo, foi necessário proceder a uma redistribuição de pelouros, que será conhecida através de um despacho que terá de ser publicado em Boletim Municipal.A mesma fonte optou por não adiantar, para já, a restante reorganização dos pelouros, remetendo para o futuro despacho.Ricardo Veludo assumiu funções este mês, após Manuel Salgado ter renunciado ao cargo de vereador do Urbanismo, que assumia desde 2007, em 07 de outubro.A saída de Manuel Salgado da Câmara de Lisboa já tinha sido anunciada no final de julho.