"Pensionistas sabem que podem contar connosco": António Costa aborda entrega do OE 2024

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, esta quarta-feira, que os pensionistas podem contar com o Governo, ainda que no ano passado o tivessem acusado de "tudo e mais alguma coisa"."Pensionistas sabem que podem contar connosco. Tiveram o aumento que deveriam ter. Todas as pensões terão uma atualização", garantiu o primeiro-ministro.Costa revelou em conferência de imprensa que no próximo ano Portugal terá "condições externas adversas" e "investimentos" e "procura externa" diferentes de anos anteriores. "A conjuntura interna não é famosa e a subida das taxas de juro, para além do impacto que têm no crédito das famílias, cria dificuldades às empresas", explicou.