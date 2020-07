Pensões abaixo da lei por falta de portaria

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os novos pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA), que se aposentaram desde o início do ano, estão a chegar à reforma com valores mais baixos do que o suposto, uma vez que o Governo ainda não publicou a portaria que atualiza a carreira contributiva à inflação. O Ministério do Trabalho assegura que o documento será publicado em breve e que ninguém será penalizado.