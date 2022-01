As pensões de velhice e de invalidez a Segurança Social começaram esta segunda-feira a ser pagas com os novos aumentos. Segundo as novas tabelas, as pensões até 710 euros estão isentas do pagamento de IRS, aumentando a isenção em mais 24 euros.As pensões até 886,4 euros receberam um aumento de 1% enquanto as pensões entre 886,4 euros e 2659,6 euros recebem um aumento de 0,49%.