Pensões corrigidas são pagas em agosto

Os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) que tiveram a pensão incorretamente calculada, no entender do Tribunal Constitucional (TC), vão ver as contas refeitas e receber os acertos em agosto com retroativos. A correção custa 13,5 milhões de euros este ano.A decisão do Governo surge depois de um acórdão do Tribunal Constitucional declarar ilegal uma norma, em vigor desde 2013, segundo a qual as pensões são calculadas com base na lei em vigor no momento em que o requerimento é despachado, e não quando o pedido é feito.Esta regra prejudicou os pensionistas que viram as regras mudar entre a data do pedido e do despacho, devido às mudanças profundas no sistema em 2013 e 2014 (como a subida da idade da reforma e do fator de sustentabilidade)."Em agosto de 2019 estarão a pagamento as correções das pensões resultantes dessa declaração de inconstitucionalidade", garantiu o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, no Parlamento.O governante não precisou quantos pensionistas vão receber os acertos. Segundo os relatórios da CGA e da execução orçamental, foram atribuídas quase 100 mil pensões de 2013 a 2018. Contudo, segundo o Ministério do Trabalho, serão apenas 2237 as pensões da CGA cujo recálculo e pagamento de retroativos será efetuado.Vieira da Silva garantiu que vai cumprir a promessa de aplicar o fim do fator de sustentabilidade aos funcionários públicos que aos 60 anos tenham pelo menos 40 de serviço, apresentando "os projetos legislativos necessários" até ao final de junho.O ministro foi ainda questionado sobre os atrasos na atribuição de pensões e revelou que foram despachados 55 600 mil pedidos desde o início do ano, 15 500 em maio. Segundo Vieira da Silva, há condições para, até ao final de junho, "aumentar substancialmente o ritmo de processamento".O Governo vai alargar a possibilidade de atribuir pensões provisórias de invalidez e sobrevivência para fazer face aos atrasos na atribuição destas prestações.O pagamento de pensões provisórias já tinha sido avançado pelo Governo, mas para as pensões de velhice.Na segunda-feira, o primeiro-ministro revelou no Parlamento que estão a ser atribuídas cerca de 7 mil pensões temporárias, em maio.