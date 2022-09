“Pensões de 2024 não serão menos de 2023”, garante Costa

António Costa prometeu este domingo em Leiria que "em 2024 haverá aumento e ninguém em janeiro de 2024 receberá menos de pensão do que vai receber em dezembro de 2023". Costa falava no comício da rentrée socialista, em que também garantiu que "nunca, em circunstância alguma, por muita pancada que a oposição me dê, eu tomarei qualquer medida que ponha em causa a sustentabilidade futura da Segurança Social".O primeiro-ministro afirmou que "era muito fácil fazer agora um aumento maior, mas depois não sabemos o que podia acontecer". António Costa disse que "conseguimos alargar em 26 anos o período pelo qual o fundo de estabilização financeira da Segurança Social estará em condições [...] de cumprir e honrar as pensões em pagamento". Mas António Costa usou o argumento do desafio demográfico de um país onde, "infelizmente, não estão a nascer um novo número de ativos em idêntica proporção" aos reformados, para justificar "um contrato de confiança intergeracional". Costa apelou ao espírito de solidariedade, fazendo um paralelo com a pandemia e os sacrifícios que os portugueses fizeram em conjunto.Costa prometeu aumentos de pensões em 2023 "entre 3,53% e 4,43%".Sobre a crise, defendeu que é "fundamental mantermos a credibilidade internacional, porque ao travarmos a subida dos juros da República, ajudamos a travar a subida dos juros pagos por empresas e famílias".Sobre o pacote de ajuda, Costa disse que a oposição afirma que é pouco, mas o do PSD é menor.