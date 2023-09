As pensões mais baixas deverão subir, no próximo ano, entre os 6% e os 6,5%, de acordo com o jornal ‘Expresso’, a partir da fórmula de cálculo que tem em conta a inflação e o crescimento da economia. Mas só em final de novembro será possível saber o valor de aumento definitivo, quando for conhecida a taxa de inflação dos últimos 12 meses.









Os cálculos têm, assim, em conta a fórmula usada nos últimos anos, com exceção de 2022, quando o Governo decidiu fatiar o aumento. Este ano o primeiro ministro já garantiu que será aplicada a regra que tem em conta a inflação e o desempenho económico.

Segundo as contas do ‘Expresso’, as pensões até duas vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS) – atualmente em 480,43 euros e que também será atualizado em 2024 – terão um aumento entre 6% e 6,5%; entre 2 e 6 IAS terão aumentos entre 5,7% e 6,2% e as pensões acima de 6 IAS e até 12 IAS terão entre 5% e 5,5%. Por fim, as pensões de valor superior a 12 IAS não terão qualquer aumento.









Leia também Aumento para pensões até 5765 euros avança em julho Assim, grosso modo, quem receber uma pensão de 500 euros mensais, terá um aumento de cerca 32,50 euros a partir de janeiro próximo.

Seguindo a fórmula, as pensões deveriam ter aumentado em janeiro de 2023 8,4%, mas o governo decidiu antecipar o aumento atribuindo em outubro de 2022, um valor correspondente a meia pensão. Em janeiro deste ano, as pensões foram atualizadas em 4,83%. Sujeito a fortes críticas, o executivo acabou por decidir um aumento extraordinário de 3,57% a partir de julho, face a dezembro de 2022, repondo desta forma o valor que corresponderia à fórmula em vigor. Ou seja, no total, as pensões até duas vezes o IAS foram aumentadas 8,4%, enquanto as pensões entre duas vezes e seis vezes o IAS tiveram uma subida de 8,06%. Para as pensões entre seis e 12 vezes o valor do IAS o aumento foi de 7,46%.



Atualizações chegam a 2,7 milhões de pensionistas



Os aumentos abrangem um universo de pensionistas que ascende a cerca de 2,7 milhões de pessoas, das quais cerca de 650 mil da Caixa Geral de Aposentações (CGA). O primeiro-ministro, António Costa, já garantiu que no próximo ano “não haverá qualquer perda de poder de compra dos pensionistas”, tendo assegurado igualmente que será aplicada a fórmula que prevê aumentos indexados à inflação.