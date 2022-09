Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, acusou o Governo de "ilusão" e "engano" nas medidas anunciadas para os pensionistas. "Em outubro, os pensionistas recebem metade do aumento e em 2023 a outra metade. Mas, em 2024, o aumento não incluirá essa prestação de outubro. Isso é claro nas declarações do primeiro-ministro e do ministro das Finanças: esta parcela que será paga em outubro não voltará a ser paga em 2023, em 2024 e no resto da vida de cada pensionista", disse.