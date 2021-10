"Percebi que era muito difícil": Marcelo falou com PCP e BE sobre viabilização do OE2022

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta quarta-feira que antes do debate e votação do Orçamento de Estado (OE) para 2022 na generalidade, que decorre esta quarta-feira, falou com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista para tentar a viabilização."Não sei qual vai ser o veredito. Antes do começo do debate falei com os dois principais partidos de esquerda que podiam ser a chave de resolução do problema e percebi que é muito difícil essa viabilização. Embora continue a pensar que até ao último minuto ainda devemos esperar", disse aos jornalistas.Marcelo Rebelo de Sousa referiu que prefere e que continua a esperar até ao último momento que o OE2022 seja aprovado. Caso seja chumbado irá ouvir os vários partidos."Se Assembleia da República entende que não está em condições de aprovar um Orçamento que é importante para o País há uma coisa que é positiva: dar de novo a palavra ao País", afirmou.