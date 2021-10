"Permitiu-se a censura": Nuno Melo ataca Chicão e presidente do Conselho Nacional do partido

Em declarações aos jornalistas, Nuno Melo disse este sábado que "o presidente do Conselho Nacional" permitiu na sexta-feira que se violasse o poder e permitiu-se "a censura na palavra dos adversários".



"Fizeram de tudo e perceberam que continuavam a não vencer", disse ainda Nuno Melo evocando que o conselho do CDS marcado para dia 27 e 28 não deveria ser adidado, apesar de Francisco Rodrigues dos Santos discordar.





Para Nuno Melo, "não é normal em democracia e muito menos no CDS" que exista um recurso ao Conselho Nacional do partido com uma "violação de prazos e desrespeitando a decisão do tribunal".Nuno Melo considerou ainda que "nunca o CDS bateu tão fundo", com o partido "na asa do PSD" a transformar-se numa "espécie de PEV. Mesmo que o PSD diga que a coligação com CDS seja por caridade"."Líder do CDS prefere fugir à democracia para que em fevereiro possa representar o CDS", acrescentou. "Se [Francisco Rodrigues do Santos] fosse um ser que tivesse um resquício de espírito democrático aceitava ir a votos", disse ainda.Nuno Melo mencionou ainda que a direção do CDS não quer "que as eleições internas se realizem" e avisa que ainda este sábado vai remeter ao Conselho Nacional de Jurisdição uma "impugnação para que todas as deliberações tomadas sejam nulas e para que o conselho do partido se possa realizar nas datas previstas [a 27 e 28 de novembro]."Nuno Melo "fica" e apela à "decência" dizendo que o CDS "como partido não pode continuar assim como está".