Personalidades políticas presentes no último adeus a Laura Ferreira

Centenas de pessoas, muitas coroas de flores e testemunhos emotivos de amigos e familiares marcaram, esta quarta-feira, o último adeus a Laura Ferreira. O centro funerário de Cascais encheu para o velório da mulher de Passos Coelho, que morreu na madrugada de 3ª feira, no IPO de Lisboa, após quase seis anos de luta contra um tumor ósseo. Tinha 54 anos.Emocionado, o ex-primeiro-ministro foi o primeiro a chegar, acompanhado pela filha Júlia, em comum com Laura, e pela enteada Teresa. Seguiram-se as grandes figuras que marcaram a história do PSD ao longo dos anos, como Cavaco Silva, que recordaram Laura como uma mulher de força. "Travou a doença com grande coragem. O seu marido foi um homem que revelou também, no sofrimento reservado, as suas grandes qualidades. Um homem com H grande", disse o ex-Presidente da República.Já Luís Montenegro, que concorreu recentemente a líder do partido, falou do "grande sentido de humanidade" de Laura Ferreira, enquanto Marques Mendes frisou a serenidade com que sempre enfrentou a doença: "Foi uma lutadora incansável e sempre com tranquilidade e com um sorriso."Esta quinta-feira, o corpo será cremado no centro funerário de Cascais numa cerimónia reservada à família.