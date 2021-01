Perto de 197 mil eleitores já pediram para votar no domingo para as presidenciais

Perto de 197 mil pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 24 de janeiro em três dias, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna.

Em tempos de pandemia de Covid-19 e numa altura em que se espera novo confinamento geral, batem-se diariamente recordes na inscrição para o voto antecipado. Nas últimas legislativas, em 2019, 50.638 eleitores votaram antecipadamente, tendo-se inscrito 56.287.

Nas primeiras 24 horas do período de registo, no domingo, as inscrições para votar uma semana antes das eleições atingiram 52.994, número que quase se multiplicou por quatro até às 23:59 de quarta-feira, 196.786.