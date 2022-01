Quase 69 mil eleitores, mais concretamente 68 904, inscreveram-se para votar antecipadamente até às 19h deste domingo, o primeiro dia em que é possível fazer o pedido, segundo dados do Ministério da Administração Interna avançados ao CM.A adesão a este modelo de voto logo no primeiro dia de inscrição é mais do dobro da afluência registada nas Presidenciais de há um ano.